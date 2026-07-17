Молодой челябинец отправится в колонию за кражу 11,6 млн рублей

Мошенники обманули пенсионерку из Коми Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске вынесли приговор молодому человеку, который вместе с компанией других мошенников обманул пенсионерку. Аферисты отобрали у пожилой женщины 11,6 млн рублей.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», 21-летний горожанин купил у знакомого банковскую карту, чтобы пользоваться ею для незаконных переводов. Вместе с подельниками он убедил 78-летнюю жительницу Коми переслать на подконтрольный ему счет все сбережения.

Деньги аферисты поделили между собой. Челябинец получил без малого миллион, остальное перевел соучастникам – их пока найти не удалось, но расследование продолжается.

Жителя Челябинска суд признал виновным в мошенничестве и незаконном обороте платежей. Молодого человека приговорили к трем годам и семи месяцам заключения в колонии общего режима. Вдобавок суд обязал его вернуть пенсионерке похищенные деньги.

Наказали и челябинца, продавшего свою банковскую карту. Ему пришлось отдать государству вырученные деньги – 25 тыс. рублей, а еще нужно будет 240 часов провести на обязательных работах.

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