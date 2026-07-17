Роналду и Мбаппе собрали трафик: кто привлек наибольшее внимание челябинцев в дни ЧМ-2026

Фото: Евгений Поторочин, пресс-служба МегаФон

Челябинцы активно следят за событиями на Чемпионате мира по футболу – 2026. В дни проведения игр трафик на спортивные сайты и портал ФИФА в среднем вырос на 20% по сравнению с обычным днем, а среди стран проведения мундиаля наиболее популярной у путешественников оказались США, говорится в совместном исследовании МегаФона и онлайн-сервиса «Купибилет» в преддверии финала первенства.

По данным оператора, полуфинальные противостояния вызвали почти одинаковый интерес у южноуральцев. При этом по потреблению интернет-трафика встреча сборных Франции и Испании, где жители региона следили за одним из лучших бомбардиров чемпионата — французом Килианом Мбаппе — оказалась на 19% выше игры Англии и Аргентины.

В рамках плэй-офф рекордный трафик собрал матч между Португалией и Испанией в 1/8 финала, в преддверии которого Роналду анонсировал завершение своих выступлений на чемпионатах мира. В день, когда сборная Португалии проиграла испанцам и выбыла из соревнований, объем гигабайт вырос сразу на 52% по сравнению с обычным днём. Также среди самых популярных периодов для просмотра стали дни, когда играли сборные Испании, Мексики, Англии, США, Бельгии, Аргентины и Египта.

Мужчины доминируют по доле тех, кто следит за новостями в дни ЧМ — 80%. В возрастном разрезе самыми активными болельщиками мундиаля на Южном Урале стали пользователи от 35 до 44 лет, их доля составляет 36%. Далее следуют челябинцы 45-54 лет (24%) и 25-34 лет (16%). Последние при этом продемонстрировали наибольшую динамику интереса к мировому первенству – они стали следить за матчами на 20% активнее по сравнению с началом года. Наименьший интерес чемпионат вызывает у молодых людей от 18 до 24 лет, на них приходится лишь 4% от всех посетителей спортивных порталов.

Мировое первенство в этом году проходит сразу в нескольких странах — США, Канаде и Мексике. Россияне следят за событиями не только дистанционно. По данным сервиса «Купибилет», среди стран чемпионата 82% купленных билетов на даты матчей приходится на США, 16% — на Канаду, и лишь 2% — на Мексику. Перелет из России к месту проведения первенства и обратно обходится в среднем в 160-170 тысяч рублей. Максимальная зафиксированная цена в одну сторону составила 153 тысячи рублей — за билет в США.

В топ самых «футбольных» регионов страны вошли Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ростовская и Самарская области. Здесь жители генерируют наибольшее количество гигабайт на спортивных ресурсах. Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 19 июля, и пройдет на стадионе «Метлайф Стэдиум» в американском городе Ист-Ратерфорд.