Выходные не для слабонервных: челябинцев предупредили о разгуле стихии в ближайшие дни

В грозу ветер усилится Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области снова объявили штормовое предупреждение, на этот раз – на 18, 19 и 20 июля.

В эти дни, по данным метеорологов, в отдельных районах могут загреметь грозы, прольются сильные ливни, посыплется крупный град. Не исключено усиление ветра до 25 метров в секунду.

Все эти погодные неприятности способны ухудшить паводковую ситуацию (в зоне затопления и без того уже больше 200 участков).

При этом днем температура воздуха будет подниматься до +26, а ночью не опустится ниже +12.

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