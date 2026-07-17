Подростка обвиняют в покушении на террористический акт: он ночью поджег конвойную машину

Парня арестовали на два месяца. Фото: Валентина ВАГАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Подростка из Челябинска обвиняют в покушении на совершение террористического акта. 17-летний парень в ночь на 15 июля пытался поджечь конвойный автомобиль, облив его легковоспламеняющейся жидкостью.

Ему помешали сотрудники отдельного батальона полиции Челябинска, которому и принадлежит эта машина. После этого парня задержали сотрудники МВД.

В Следственном комитете Челябинской области возбудили уголовное дело, оперативное сопровождение осуществляет УФСБ России по Челябинской области.

– По ходатайству следователя СК в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, – рассказали в пресс-службе Следкома России.

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