Режим повышенной готовности ввели в Миассе из-за угрозы подтопления

Настороже следует быть тем, кто живет в пойме реки Миасс. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Об угрозе затопления огородов и построек в частном секторе предупредили жителей Миасса. Это связано с увеличением сброса воды через гидротехнические сооружения, чтобы не допустить масштабных подтоплений.

Также власти ввели в Миассе режим повышенной готовности с 14:00 17 июля. Такое решение приняли на внеплановом заседании комиссии по ЧС.

– Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды. На данный момент все гидротехнические сооружения округа в рабочем состоянии. В случае резкого изменения паводковой обстановки, информация будет доведена дополнительно, – рассказали в управлении ГОЧС Миасса.

При угрозе подтопления дома или бани просят отключить электричество на вводе внутрь, убрать из подвалов продукты и ценные вещи.

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