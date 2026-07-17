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НовостиПроисшествия17 июля 2026 12:12

Режим повышенной готовности ввели в Миассе из-за угрозы подтопления

Власти предупредили жителей Миасса об угрозе подтоплений и ввели особый режим
Дарья МАРКОВА
Настороже следует быть тем, кто живет в пойме реки Миасс.

Настороже следует быть тем, кто живет в пойме реки Миасс.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Об угрозе затопления огородов и построек в частном секторе предупредили жителей Миасса. Это связано с увеличением сброса воды через гидротехнические сооружения, чтобы не допустить масштабных подтоплений.

Также власти ввели в Миассе режим повышенной готовности с 14:00 17 июля. Такое решение приняли на внеплановом заседании комиссии по ЧС.

– Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды. На данный момент все гидротехнические сооружения округа в рабочем состоянии. В случае резкого изменения паводковой обстановки, информация будет доведена дополнительно, – рассказали в управлении ГОЧС Миасса.

При угрозе подтопления дома или бани просят отключить электричество на вводе внутрь, убрать из подвалов продукты и ценные вещи.

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