119 участков затоплено, люди уехали к родным: как в Верхнем Уфалее справляются с последствиями летнего паводка

Фото: пресс-служба МЧС Челябинской области.

Сотрудники МЧС продолжают работать в городе Верхний Уфалей Челябинской области. Там остаются затопленными 119 участков, из них 59 – с жилыми домами. Но все же обстановка стабилизируется: от воды освободили 12 приусадебных участков и 10 жилых домов.

– Большинство жителей разместились у родственников и знакомых, 3 человека находятся в пункте временного размещения, – рассказали в пресс-службе МЧС Челябинской области.

Сейчас от веток и мусора очищают русла рек Уфалейка и Генералка под пешеходными мостами. А уровень воды на гидропостах и в водохранилищах постоянно проверяют. На месте работают сотрудники МЧС, Поисково-спасательной службы, Министерства общественной безопасности и волонтеры.

Для ликвидации последствий подтопления из резервного фонда правительства региона выделили 10 мотопомп для откачки воды и 10 тепловых пушек, чтобы просушить дома. Также по поручению губернатора организовали подвоз питьевой воды.

На участках, откуда вода уже ушла, уже работают оценочные комиссии по фиксации ущерба.

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