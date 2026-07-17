Две машины загорелись вечером в гараже: из-за чего это произошло

Пожар успели потушить своевременно. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Огонь захватил три гаража, объединенных в одно помещение, на Свердловском тракте в Челябинске. Внутри тогда были два легковых автомобиля. К счастью, обошлось без пострадавших, пожарные вовремя справились с огнем.

– Специалисты установили, что очаг возгорания находился в задней части одной из машин. Наиболее вероятной причиной стал аварийный режим работы электросети транспортного средства, – рассказали в пресс-службе МЧС Челябинской области.

Пожар произошел вечером в четверг, 16 июля.

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