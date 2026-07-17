«Как получить топливо по выгодной цене»: мошенники обещают рассказать, где искать дешевый бензин, а сами похищают все деньги

Мошенники следят за темами, которые сейчас волнуют людей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первые случаи мошенничества с использованием приложений и сервисов по поиску бензина зафиксировали в Челябинске. Любители легкой наживы очень быстро адаптируются и придумывают все новые способы обмана людей.

Теперь они заманивают людей обещаниями рассказать о том, где можно найти дешевое топливо. Да при этом еще и не стоять в очередях! Правда, вскоре водителей ждет разочарование. Ведь после установки приложение получает доступ ко всем данным: банковским сведениям, фотографиям, местоположению и многому другому. А затем похищают и деньги.

Поэтому сотрудники ГУ МВД Челябинской области просят доверять только официальным приложениям. А к новым относиться настороженно и проверять их репутацию.

Чтобы обезопасить водителей, сотрудники челябинской полиции проводят беседы с ними на автозаправках, раздают им профилактический материал.

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