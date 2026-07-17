Опыт службы – больше 20 лет: в полиции Усть-Катава назначили нового начальника

Фото: Отдел МВД России по Усть-Катавскому ГО / ВКонтакте

Новым начальником Отдела МВД в Усть-Катаве стал подполковник полиции Владислав Пигалов. Его представил подчиненным врио начальника ГУ МВД Челябинской области Иван Языков.

– Помните, основанное на надежности и безопасности обеспечение доверия граждан – это наша ключевая задача, – обратился к Пигалову Иван Языков.

Владислав Пигалов в свою очередь заверил, что приложит весь свой опыт и силы, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность жителей города.

Владислав Геннадьевич начал службу в 2004 году. Работал в ГАИ и подразделении охраны общественного порядка. До этого назначения трудился заместителем начальника полиции в Усть-Катаве.

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