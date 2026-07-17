После пожара в локомотивном депо Челябинска транспортная прокуратура проведет проверку

В пожаре никто не пострадал. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Здание загорелось в локомотивном депо Челябинска в пятницу, 17 июля. Все началось в 16:00. Обошлось без пострадавших, но огонь повредил крышу и «внутренности» помещения.

После этого Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку. Сотрудники оценят, как соблюдались правила пожарной безопасности и нормы охраны труда.

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