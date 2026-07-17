Челябинск и Магнитогорск стали участниками федерального проекта «Чистый воздух»

Область в федеральном проекте представят Челябинск и Магнитогорск. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Участниками федерального проекта «Чистый воздух» стали два города Южного Урала: Челябинск и Магнитогорск. Всего в масштабном спецпроекте участвуют 12 городов.

У каждого теперь есть своя специальная платформа. Там можно узнать о главных достижениях предприятий, обновлении общественного транспорта, а также вкладе коммунального сектора в снижение выбросов.

– Главная цель – обмен опытом по реализации успешных практик, внедрению наилучших доступных технологий предприятиями, а также экологизации промышленных центров, – подчеркнули в правительстве Челябинской области.

Согласно сайту проекта, с 2017 года в Челябинске количество выбросов снизилось на 33,76%, а в Магнитогорске – на 18,37%.

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