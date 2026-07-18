Растолстел из-за футбола? Врач Тристан рассказала, какие неочевидные проблемы со здоровьем грозят челябинским болельщикам ЧМ-2026

Хронический недосып – угроза здоровью Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фанатам футбола из Челябинска после чемпионата мира грозят нешуточные проблемы со здоровьем. Всему виной – график проведения матчей.

— Сегодня бессонные ночи особенно актуальны для любителей футбола. Чемпионат мира, матчи которого проходят с колоссальной разницей во времени — от 7 до 12 часов. Многие смотрят игры глубокой ночью или ранним утром, нарушая свой биоритм, — объяснила терапевт Анна Тристан.

Недосып, по словам доктора, не только приводит к усталости и дневной сонливости. Мысли затуманятся, концентрация и скорость реакции уменьшатся, настроение начинает быстро меняться. А спустя пару недель дефицита сна снижается иммунитет, а риск гипертонии и других проблем с сердцем подскакивает.

Еще одно неочевидное последствие недосыпа – набор веса. В не отдыхающем должным образом организме нарушается обмен веществ, поэтому легко растолстеть даже без переедания и вредной пищи.

Вишенка на торте – тревожность, депрессия и прочие «приветы» от измученной нервной системы.

— Пациенты часто обращаются с жалобами на повышенное давление, головные боли или постоянную усталость. При детальном опросе выясняется, что человек спит по 4–5 часов уже несколько месяцев подряд, — рассказала Анна Тристан.

У врачей есть несколько советов для тех, кто сбил свой ритм и никак не может наладить режим сна. Во-первых, за пару часов до того, как лечь в постель, нужно железным усилием воли отказаться от гаджетов с их яркими экранами. Ложиться лучше до 23:00, чтобы время отхода ко сну совпало со временем выработки мелатонина – гормона, регулирующего циркадный ритм.

Заснуть проще в прохладной комнате (при температуре 18-20 градусов).

На ночь лучше не переедать, зато можно завести какой-нибудь успокаивающий ритуал. Например, принять теплую ванну, почитать книгу, послушать музыку.

— Если самостоятельно наладить сон не получается — приходите на консультацию. Мы поможем выявить причины и подберем безопасные методы коррекции, — обещает челябинский терапевт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.