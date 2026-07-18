В озерском поселке Метлино снова откроется кабинет физиотерапии

После визита в Озерск губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в поселок Метлино правительственную комиссию. Делегация под руководством первого вице-губернатора Станислава Мошарова встретилась с жителями.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на встрече обсудили работу метлинской котельной, подтопление школы №35, проблемы водоснабжения и электроснабжения, состояние дорог и переселение людей из аварийных домов.
В итоге в поселке решили создать дополнительную мусорную площадку – для строительных и крупногабаритных отходов.
Кроме того, представители правительства поддержали решение о возвращения в местную поликлинику кабинета физиотерапии. Метлино рассчитывают включить в региональную программу по созданию модульных поликлиник.
Местным властям поручили лучше следить за состоянием сквера и покосом травы.
— В начале сентября мы вновь встретимся в Метлино, чтобы предметно оценить первые результаты и определить дальнейшие шаги по развитию поселка, — пообещал Станислав Мошаров.
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