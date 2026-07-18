«Вода хлещет во всех комнатах, аварийка не едет»: в «Белом хуторе» случился потоп из-за коммунальной аварии

Вода течет по всей квартире Фото: читатель «КП».

В микрорайоне «Белый хутор» коммунальная авария испортила вечер субботы жителям третьего подъезда дома № 3 по улице Светлой.

— Очередная авария. Хлещет вода во всех комнатах сверху, аварийка не едет, — сообщает читатель КП.

Отметим, что это далеко не первая авария в микрорайоне. Весной там забил фонтан кипятка из трубы — в результате затопило подъезд. Периодически жители остаются и без света и воды.

Жителей челябинского микрорайона Белый хутор затопило из-за коммунальной аварии Видео: читатель «КП»

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Аварийная все же доехала до Светлой, 3. Как сообщают жители, прошло 1,5 часа.

— Горячую воду отключили. Мы везде вытираем — пока оно все сольется, — добавили жители.

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