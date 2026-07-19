«Нет причин беспокоиться»: тренер Гуменника высказалась о нейтральном статусе и допуске фигуриста на мировой лед

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Тренер чемпиона России по фигурному катанию Петра Гуменника, уроженка Челябинска, Вероника Дайнеко успокоила болельщиков и выразила уверенность, что фигурист в ближайшее время получит нейтральный статус для участия в международных турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев. По ее словам, поводов для беспокойства нет.

– Петр обязательно появится в списках тех спортсменов, кто получил нейтральный статус, но чуть позже. Он уже получал его для поездки на Олимпиаду, поэтому получит и еще раз, – сообщила она в разговоре с корреспондентом Sport24.

Нейтральный статус дает российским спортсменам возможность участвовать в международных соревнованиях без национального флага, гимна и символики. Ранее несколько российских фигуристов уже получили такой допуск. Среди них — Аделия Петросян, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова и Алина Горбачева. Также в списке — Григорий Федоров, Виктория Двинина и Артем Петров, выступающие в парном катании.

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