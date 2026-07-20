«От эвакуации отказались»: паводок подтопил еще одну жилую зону в Челябинской области

Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Начавшийся после дождей паводок добрался до села Воздвиженка в Каслинском округе. По последним данным (на вечер 19 июля) подтоплено 12 приусадебных участков – территория, на которой живут 34 человека, в том числе 12 детей.
— От эвакуации они отказались, — сообщили в региональном ГУ МЧС.
В школе соседнего Тюбук открыли пункт временного размещения, туда пока никто не обратился.
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