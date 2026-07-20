В Челябинске дорожники будут ремонтировать Шершневское кольцо по ночам

Асфальт будут укладывать в ночное время Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске в минувшие выходные начались дорожные работы на Шершневском кольце.

— Первым этапом соединяем улицы Прибрежную и Лыжных батальонов, исключаем на Шершневском кольце любое пешеходное движение, — доложил на совещании в городской администрации вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. — До конца августа планируем завершить все работы.

— Интенсивность движения очень высокая, надо построить графики работ так, чтобы не создавать неудобств движению, делать полосы поочередно. В выходные, вечернее, ночное время, — заметил мэр Алексей Лошкин.

Дмитрий Агеев сообщил, что дорожники планируют работать по той же схеме, что и во время ремонта дороги на Шершневском гидроузле. Там асфальт снимали и заново укладывали по ночам.

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