Чат-бот для жалоб на жару вместо инспекторов: в Челябинске изменят систему контроля за температурой в транспорте

У администрации Челябинска станет еще больше чат-ботов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Алексей Лошкин поручил создать в Челябинске чат бот для жалоб на жару (а зимой – и на холод) в общественном транспорте. По словам главы города, такая мера сэкономит время инспекторам, которые проверяют температуру в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев.

— Если температура будет некомфортная, пассажиры с удовольствием проинформируют, — заявил Алексей Лошкин.

Мэр уточнил, что доступ к жалобам челябинцев должен быть не только у мэрии, но и у перевозчиков, чтобы они оперативно реагировали на заявки и отправляли транспорт со сломавшимися кондиционерами на ремонт.

Ранее в мэрии завели чат-боты для жалоб на неправильную парковку, недостающие канализационные люки, где попало брошенные самокаты и бездомных собак.

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