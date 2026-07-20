Мэр Челябинска упрекнул коммунальщиков в выборе неподходящей краски для борьбы с граффити

Черную краску придется замазать той, что больше подходит к фасаду Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главе Челябинска Алексею Лошкину не понравилось, как закрасили граффити с рекламой наркоторговцев на фасадах домов по улице Машиностроителей.

— Понимаю, что универсальнее всего купить черную краску, —заявил Алексей Лошкин на сегодняшнем совещании в мэрии. — Но надо потом приводить все в нормальный вид. Там симпатичные малоэтажные дома, которые были капитально отремонтированы. Их фасады надо содержать в порядке, чтобы не было этих цветных пятен.

Мэр поручил администрации Ленинского района и ответственной за дома управляющей компании исправить работу.

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