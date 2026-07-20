В Челябинске сотня домов останется без водоснабжения 21 июля

Воды не будет с девяти утра до десяти вечера Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске 21 июля отключат водоснабжение во всем частном секторе поселка Мебельный и еще в сотне домов. Трубы перекроют, чтобы отремонтировать водопровод на улице Блюхера.

Как сообщили в МУП «ПОВВ», воды не будет с 9:00 до 22:00. Горожанам рекомендуют заранее сделать необходимый запас.

Отключение затронет следующие адреса:

ул. Братская: 3а, 3б, 2а.

ул. Белорецкая: 60, 60а, 62, 63, 64, 66, 66а, 68, 68а, 70, 70а, 70б.

ул. Блюхера: 94, 94а, 96, 96а, 100, 53, 53а, 55, 55а, 56, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 69а, 77, 81, 81а, 83, 83а, 85, 87, 89.

ул. Дарвина: 14, 18, 107, 109, 111, 113, 115.

ул. Знаменская: 3, 3б, 4, 12.

ул. Калининградская: 16, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а, 24а.

ул. Ковшовой: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13.

ул. Кузнецова: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25.

ул. Мебельная: 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 85, 85а, 86, 88, 88а.

ул. Обская: 2, 4а, 6.

ул. Рылеева: 2б, 2в.

ул. Толбухина: 3, 3а, 6а, 10а.

пос. Уфимские каменные карьеры: 12.

ул. Центральная: 8.

Частный сектор: поселок Мебельный.

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