Выше 30, безветрие и туман: погода готовит для южноуральцев новые испытания

Челябинцев ждет жаркая неделя Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области на этой неделе обильные дожди сменятся жестоким зноем.

Как рассказали в региональном Гидрометцентре, в начале недели погоду будет определять уходящий циклон. Местами он вызовет кратковременные дожди и сильный ветер – порывы будут достигать 19 метров в секунду.

— С 23 июля над регионом установится гребень антициклона. Давление начнет расти, облачность рассеиваться, воздух будет интенсивно прогреваться, — рассказали метеорологи.

Температура воздуха подскочит выше тридцатиградусной отметки, а ветер стихнет. Накопившаяся за период дождей влага станет испаряться, так что по утрам появятся туманы, а днем местами могут пролиться короткие дожди.

На вторник 21 июня прогнозируют +24, +29, возможны грозы.

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