Уралсиб запустил сервис подбора маршрута международного платежа в интернет-банке для бизнеса

Фото: Банк Уралсиб

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Банк Уралсиб запустил сервис расчета стоимости международных платежей – теперь клиенты могут рассчитать стоимость международного платежа иподать заявку наподбор маршрута винтернет-банке для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн».

Для оформления заявки – в разделе ВЭД необходимозаполнить направление, страну, сумму ивалюту, после чегопокнопке «Рассчитать платеж» можно увидеть предварительный расчет стоимости.Вэтойже форме можно узнать подробнее о доступных маршрутах, атакже направить инвойс иполучить точный расчет. Заявка будет обработана банком втечение 30минут. Статус заявки можно отследить навкладке «Заявки» вразделе «ВЭД-Решение».

Сервис поможет предпринимателям, финансовым директорам и менеджерам ВЭД заранее оценить расходы, сравнить варианты и выбрать оптимальный маршрут платежа.

Уралсиб предлагает предпринимателям комплексные банковские решения для малого и среднего бизнеса. Банк развивает продукты и сервисы с акцентом на цифровое взаимодействие с клиентами, сочетая финансовые инструменты с удобными нефинансовыми сервисами, необходимыми для повседневной работы и развития бизнеса.Более подробную информацию о продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

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