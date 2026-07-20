Сдался сам: в Челябинской области мужчина напал на знакомого с топором из-за долга

Фото с места преступления: СУ Следственного комитета по Челябинской области

В селе Кайгородово Сосновского округа веселое застолье обернулось убийством.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в минувшую субботу двое мужчин выпивали в беседке возле дома. Один из них был должником другого, и это стало поводом для ссоры. Разъяренный кредитор схватился за топор и трижды ударил им оппонента по голове.

47-летний мужчина умер на месте, а 53-летний агрессор сам позвонил в полицию и во всем сознался. Его задержали. В отношении жителя села возбудили уголовное дело об убийстве.

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