Пострадавшим от паводка в Верхнем Уфалее переданы помпы для откачки воды

Фото: пресс-служба «Единой России»

В Верхнем Уфалее продолжается работа по ликвидации последствий паводка: ранее там из-за аномальных осадков вышли из берегов три водохранилища, что привело к подтоплению десятков частных домов. На борьбу со стихией направились волонтеры из соседних населенных пунктов, депутатов «Единой России» и членов «Молодой гвардии». Помощь гражданам оказывает и социально ответственный бизнес.

— Работа ведется в круглосуточном режиме под личным контролем секретаря регионального отделения партии, губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Совместно с администрацией города, МЧС и поисково-спасательными службами проводятся подворовые обходы, оцениваем риски и корректируем план действий. Выезды осуществляются, в том числе, на потенциально опасные участки. Организована системная доставка питьевой воды: на сегодняшний день в округ доставлено более 7 тонн, из которых одна тонна передана в резерв местного отделения МЧС. Остальной объем адресно развозится по домам пострадавших, — комментирует первый замруководителя челябинского областного исполкома «ЕР» Михаил Голов.

В первую очередь поддержку оказывают маломобильным жителям, ветеранам боевых действий, участникам СВО и их семьям. Ликвидируются нанесенные течением завалы мусора, которые мешают снижению уровня подтоплений. В данный момент вода уходит — и стоит необходимость откачки затопленных подвалов и погребов. Чтобы ускорить эту работу, отделение «Единой России» в Коркино передало в Верхний Уфалей специальные мотопомпы.

После того, как вода уйдет полностью, предстоит очистить от наносного мусора и подтопленные участки. Заявки на эту работу жители уже оставляют волонтерам.

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