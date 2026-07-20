Билайн увеличил охват 4G вблизи популярных туристических маршрутов Челябинской области

Фото: Анна Волкова

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Мобильный оператор продолжает планомерное развитие сетевой инфраструктуры в сельских районах Челябинской области. Новые базовые станции компании заработали сразу в пяти деревнях и поселках региона. Связь улучшилась и рядом с природными памятниками.

В частности, в результате запуска дополнительного телеком-оборудования уверенный 4G* стал доступен жителям следующих населенных пунктов:

Аргаяшский район – Крутолапова; Каслинский район – Шабурово, Щербаковка; Кусинский район – Ковали.

Новые точки связи обеспечили надежное покрытие и повысили стабильность сигнала 4G. Теперь местным жителям удобнее пользоваться цифровыми сервисами: общаться в мессенджерах и социальных сетях, оплачивать товары через мобильные банки, получать государственные услуги в смартфоне и смотреть потоковое видео.

Также базовую станцию Билайна запустили в поселке Магнитка, вблизи которого расположен национальный парк «Таганай» – одно из самых популярных направлений для экотуризма на Южном Урале. Теперь путешественники могут созваниваться с четким звуком рядом с живописными горными вершинами Лягушка и Протопоп, а также у таких уникальных природных объектов, как Магнитские разломы и Царь-Яма.

В парке обитают редкие животные, встречаются родники и проходят туристические маршруты разной сложности. С 4G от Билайна путешествовать комфортнее: клиенты ориентируются в онлайн-картах и делятся кадрами уральской природы в высоком качестве.

- Мы продолжаем расширять покрытиев области, чтобы жители небольших поселков могли пользоваться скоростным4G наравне с клиентами в городах. Вместе с тем командафилиала развивает сеть и на популярных туристических маршрутах. Традиционно летом наш регион становится точкой притяжения для людей, увлекающихся хайкингом и походами. Со стабильной мобильной связью им проще строить маршруты онлайн или публиковать в соцсетях яркие моменты путешествия, – комментирует директор Челябинского отделения Билайна Анастасия Карпенко.

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи. Качество связи может зависеть от особенностей рельефа и метеоусловий.

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