В Челябинской области на границе развернули фуру с 20 тоннами персиков из Киргизии

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Челябинской области

Крупную партию персиков не пустили в Россию на пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области. Сотрудники Россельхознадзора вместе с таможенниками задержали груз весом 20 тонн, следовавший из Киргизии в Москву.

Нарушение выявили 16 июля во время проверки на российско-казахстанском участке границы. Как сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, персики не прошли фитосанитарный контроль из-за проблем с маркировкой.

На ящиках с продукцией отсутствовала информация о месте происхождения. Это обязательное требование для товаров такого типа. Без этих данных специалисты не могут гарантировать безопасность фруктов.

В итоге на перевозчика составили акт, а водителю выдали предписание вернуть 20 тонн персиков обратно.

В Россельхознадзоре напомнили, что требования к ввозу подкарантинной продукции строго регламентированы, и любые нарушения могут стать основанием для запрета на ее ввоз.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.