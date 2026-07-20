Ни помыться, ни урожай полить: жители села в Челябинской области обратились за помощью к Лантратовой из-за проблем с водоснабжением

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась к прокурору Челябинской области Игорю Донгаузеру с просьбой провести проверку из-за проблем с водоснабжением в селе Песчаное Троицкого района. Поводом стали жалобы местных жителей.

– Весной сельчане провели целый месяц без водоснабжения. Сейчас воду дают всего на один час в сутки, но тонкой струйкой, – рассказала в своем канале Яна Лантратова.

Жители села утверждают, что этого не хватает ни для бытовых нужд, ни для полива огородов.

После обращения жителей омбудсмен направила официальный запрос прокурору Челябинской области Игорю Донгаузеру с просьбой провести проверку и принять меры. Также к ситуации подключена региональный уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.

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