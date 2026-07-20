Бывшая сотрудница УФАС назначена замминистра имущества Челябинской области

Фото: УФАС по Челябинской области

В Челябинской области назначили нового заместителя министра имущества. Пост заняла бывшая сотрудница регионального управления УФАС Влада Ливончик. Распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До назначения Влада Ливончик всю карьеру строила в антимонопольной службе. В ведомстве она начала работать в 1993 году. С 2008 года возглавляла отдел контроля закупок для государственных и муниципальных нужд, а в 2019-м стала заместителем руководителя управления, сохранив руководство этим направлением.

К работе в новой должности Ливончик приступит с 21 июля 2026 года.

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