Машинист не успел затормозить: трактор попал под локомотив на железной дороге в Челябинской области

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Трактор угодил под локомотив с вагоном-дефектоскопом на переезде в Челябинской области. Авария на железной дороге произошла вечером 20 июля.

– В 17:15 в районе станции Бускуль Южно-Уральской железной дороги водитель трактора выехал на пути перед приближающимся локомотивом с вагоном-дефектоскопом, – рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Машинист пытался предотвратить столкновение и применил экстренное торможение, но расстояние оказалось слишком маленьким. Поезд врезался в трактор.

К счастью, обошлось без пострадавших. На движение пассажирских и грузовых поездов авария не повлияла. В ЮУЖД призвали автомобилистов быть внимательнее на железнодорожных переездах и соблюдать правила дорожного движения.

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