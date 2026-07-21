Может лучше на остановку? Стали ли челябинцы пересаживаться на общественный транспорт из-за ситуации с бензином

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Из-за ситуации с бензином некоторые горожане задумались о том, чтобы пересесть на общественный транспорт. Некоторые автомобилисты из-за ситуации с бензином задумались о том, чтобы пересесть на общественный транспорт. В этом даже есть свои плюсы: прогуляться пешком до остановки, в салонах работают кондиционеры (если не работают, жалуйтесь сюда), выделенные полосы на загруженных участках, а из-за каникул и отпусков пассажиров сейчас не очень много.

— А что если все автомобилисты так подумают? Будем в очереди на остановке стоять, — шутят водители.

Оказалось, что пассажиропоток остался на прежнем уровне, пишет ЕАН со ссылкой на данные Миндортранса. В мае автобусы перевезли 10,8 млн человек, троллейбусы — 1,5 млн, трамваи — 2,2 млн. В середине июня, когда начались первые сложности на АЗС, пассажиропоток принципиально не отличался — 10,7 млн, 1,6 млн и 2,1 млн соответственно. То есть на автобусах и трамваях он даже чуть снизился.

— Информация о пассажиропотоке в Челябинской агломерации за июль пока не сформирована. Вместе с тем текущий пассажиропоток наблюдается на уровне предыдущих месяцев, — сообщили в министерстве.

Кстати, большинство челябинских автобусов работают на газе или дизеле.

— Данные виды топлива доступны в свободной продаже, — отметили в Миндортрансе.

Напомним, ситуацию с бензином мониторит Оперативный штаб. Ранее сообщалось о введении дополнительных мер по обеспечению топливом заправок региона.

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