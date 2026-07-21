Российский киберспортсмен выиграл чемпионат мира по Dota 2 в Париже и признан лучшим игроком турнира

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В Париже завершился один из самых престижных турниров Esports World Cup 2026 по Dota 2 с призовым фондом в $2 млн. Победитель — команда PARIVISION, в составе которой был 23 летний Евгений «Noticed» Игнатенко из Нижневартовска.

Как пишет ugra-news.ru, Евгений Игнатенко выступает на позиции оффлейнера — роли, требующей выдержки и способности выстраивать командную игру в критические моменты. Эксперты отмечали его как одного из сильнейших игроков турнира.

В решающем матче PARIVISION обошла BetBoom Team со счетом 3:1 и получила главный приз — $750 тысяч. Евгений был признан MVP (Most Valuable Player — самый ценный игрок) турнира и дополнительно получил бонус в $25 тысяч.

После победы молодой человек поблагодарил всех за поддержку.

— Особая благодарность жене за постоянную поддержку в трудные моменты, а также семье и друзьям, которые рядом, когда мне тяжело. Меня переполняют эмоции, тяжело все описать.

В карьере Евгения Игнатенко — выступления за Winstrike, BetBoom Team и Virtus.pro, а также участие на The International — главном чемпионате по Dota 2. В июне 2026 года он перешел в PARIVISION из Team Yandex, и уже через месяц стал чемпионом и лучшим игроком одного из крупнейших турниров.

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