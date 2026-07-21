Челябинские школьники взяли золото международных олимпиад по математике и химии

Фото: t.me/chelyabushka

Челябинка Арина Прокудина привезла домой золотую медаль с олимпиады по математике. В Шанхае вместе с ней высшие награды завоевали ребята из Питера и Москвы.

Фото: t.me/chelyabushka

Еще одно интеллектуальное соревнование с блестящим результатом одолел школьник из Магнитогорска. Ярослав Косолапов наряду с участниками из Москвы и Краснодара взял золото химической олимпиады, которая состоялась в Ташкенте.

- Вложения в сферу образования оправдываются, в регионе растут гении, - комментируют авторы телеграмм-канала «Челябушка».