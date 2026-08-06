В Челябинске часть Дома облисполкома продается за 650 млн рублей

Фото: Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинский области

В Челябинске на продажу выставили офисные помещения в Доме облисполкома – здании, выходящем фасадом на площадь Революции. Сообщение об этом появилось на онлайн-площадках объявлений о продаже недвижимости.

Как следует из объявления, купить предлагают в общей сложности 7,5 тыс. квадратных метров за 650 млн рублей. Приобрести можно минимум два этажа, площадь каждого – около 1,5 тыс. квадратных метров.

— Объект может быть использован как административное здание, многофункциональный комплекс, гостиничный комплекс высокого уровня, современный апарт-отель, бизнес-центр, медицинский или образовательный центр, штаб-квартира крупной компании, — выдвигает идеи продавец.

Жилой дом облисполкома – объект культурного наследия регионального значения. Здание в стиле советского неоклассицизма возведено в 1934-1938 годах, проект для него готовила Ленинградская контора «ГИПРОГОРа». В доме в разные годы жили основатель южноуральской школы дзюдо Харис Юсупов, химик и создатель бронестекла Григорий Зискин, биофизик Александр Чижевский.

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