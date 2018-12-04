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Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»

Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»
Новости 24
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