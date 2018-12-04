Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»
Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»
Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»
Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»
Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»
Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»
Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»
Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»
Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»
Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»
Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»
Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»
Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»
Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»
Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»
Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»
Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»
Награждение победителей проекта «Лучший строитель-2018. Южный Урал»