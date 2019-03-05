Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон