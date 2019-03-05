Фотогалереи
Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон

Челябинский «Трактор» уступил «Автомобилисту» и завершил сезон
Новости 24
В Челябинской области школьник чуть не погиб, защищая мать от отчима
В Челябинской области торгуют просроченными армейскими сухпайками
Жительница Магнитогорска требует возместить ущерб за испорченную краской куртку
В Челябинской области мошенники продали пенсионерке пилюли вечной молодости за 100 тысяч рублей
Поликлиники Магнитогорска награждают пациентов грамотами за терпение
«Трактор» вылетел из плей-офф, уступив «Автомобилисту» в четвертом матче подряд
В центре Челябинска столкнулись пять легковых автомобилей и троллейбус
Школьнице из Миасса подарили планшет за спасение провалившейся под лед подруги
Подросток обокрал два ювелирных магазина в Челябинской области
Жители Челябинска смогут бесплатно привить питомцев от бешенства
Житель Челябинска пожаловался в УФАС на дорогие авиабилеты до Симферополя летом
Шумный завод закрыли на 45 суток в Челябинской области
Следователю из Челябинска, который получил 16 тысяч долларов взятки, вынесли приговор
Челябинская таможня испортила Женский день дамам из Казахстана
Прокуратура рассказала, кто забыл в школьном автобусе пятилетнюю девочку
«Жаркий прием»: болельщики «Металлурга» встретили команду огненным шоу
Двое жителей Челябинской области обворовали управляющую компанию
Горы Челябинской области стали частью большого туристического проекта
К 8 Марта: Владимир Елистратов предложил очистить Челябинск от снега в подарок женщинам
«Врачей не впустили, чтобы не пугать посетителей»: жителя Челябинска до полусмерти избили в ночном клубе
Переносить остатки услуг теперь могут новые абоненты Tele2
Парень из Челябинской области украл табун в 30 лошадей