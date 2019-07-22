Фотогалереи
Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске

Фестиваль семейной рыбалки 2019 в Челябинске
Новости 24
Стену дома в центре Челябинска украсила картина с двумя девочками, спасающими котенка
В семье челябинского хоккеиста Вячеслава Войнова родился второй ребенок
Семиклассник из Магнитогорска сбежал в Уфу и устроился там на работу
Вячеслав Дусалеев назначен генеральным директором жилищной экосистемы ВТБ
Оранжевый уровень опасности: огонь снова угрожает Челябинской области
На подготовку к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске выделили 8 млрд рублей
В Челябинске продолжается суд над «Дракулой с Сельмаша»
Стало известно, что станет с масштабным конгресс-холлом в Челябинске после разделения саммитов
Крупный пожар на Северо-Западе в Челябинске: МЧС стягивает силы в элитный поселок
В администрации Челябинска высказались о разделении саммитов ШОС и БРИКС
На бульваре в Магнитогорске нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны
Жительнице Челябинска, у которой магазин списал с карты 13 тысяч за упаковку чая, вернули деньги
В историческом музее Южного Урала начался капитальный ремонт
В рамках саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске пройдут десятки мероприятий
Глава Челябинской области дал старт конкурсу IT-специалистов
В мэрии предложили радикальное решение по борьбе с незаконной торговлей в Челябинске
Ответственную за долгий ремонт переходов в центре Челябинска могут уволить до конца дня
Авиакомпания «Победа» с октября запускает рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург
Президент провел встречу с Алексеем Текслером
У мэра Натальи Котовой появился новый заместитель
Пожарные спасли котенка, застрявшего в окне многоэтажки в Челябинске
«Уехал с остановки в сторону вокзала»: в Челябинской области пропал 13-летний подросток
Челябинский урбанист раскритиковал громкоговорители на водоемах, рассказывающие об утопленниках
«Привели к прилавку с конфетами и оставили»: в Челябинской области нашли трехлетнего ребенка
«Забыли про Кемерово?!» Пациенты детской больницы Магнитогорска оказались заперты во время пожарной тревоги