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Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом

Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом

Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом

Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом

Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом

Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом

Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом

Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом

Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом

Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом

Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом

Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом

Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом

Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом
Новости 24
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