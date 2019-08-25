Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом
Сергей Ковалёв отстоял титул чемпиона мира в бою с Энтони Ярдом