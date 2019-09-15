Этап Гран-при по фигурному катанию
Этап Гран-при по фигурному катанию
Этап Гран-при по фигурному катанию
Этап Гран-при по фигурному катанию
Этап Гран-при по фигурному катанию
Этап Гран-при по фигурному катанию
Этап Гран-при по фигурному катанию
Этап Гран-при по фигурному катанию
Этап Гран-при по фигурному катанию
Этап Гран-при по фигурному катанию
Этап Гран-при по фигурному катанию
Этап Гран-при по фигурному катанию
Этап Гран-при по фигурному катанию
Этап Гран-при по фигурному катанию
Этап Гран-при по фигурному катанию
Несмотря на падение, Камила Валиева выиграла Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске