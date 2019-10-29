В Челябинске сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей и дарили подарки
В Челябинске сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей и дарили подарки
В Челябинске сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей и дарили подарки
В Челябинске сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей и дарили подарки
В Челябинске сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей и дарили подарки
В Челябинске сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей и дарили подарки
В Челябинске сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей и дарили подарки
В Челябинске сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей и дарили подарки
В Челябинске сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей и дарили подарки
На экономическом форуме «Россия — Африка» проведены переговоры по поставкам техники ООО «Трактор» в Африку
Проведена замена грозотроса на ЛЭП 220 кВ, обеспечивающей электроснабжение инфраструктурных объектов Челябинска