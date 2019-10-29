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В Челябинске сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей и дарили подарки

В Челябинске сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей и дарили подарки

В Челябинске сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей и дарили подарки

В Челябинске сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей и дарили подарки

В Челябинске сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей и дарили подарки

В Челябинске сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей и дарили подарки

В Челябинске сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей и дарили подарки

В Челябинске сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей и дарили подарки

В Челябинске сотрудники ГИБДД массово останавливали водителей и дарили подарки
Новости 24
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