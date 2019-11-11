Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»
Группа «Би-2» выступили в ледовой арене «Трактор»