«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ

«Трактор» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ» обыграл «Металлурга» и поднялся с последнего места Восточной конференции КХЛ