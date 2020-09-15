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В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

Валерий ЗВОНАРЕВВалерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

В Челябинске прошла «Лига чемпионов»

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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