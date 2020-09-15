В Челябинске прошла «Лига чемпионов»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске прошла «Лига чемпионов»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске прошла «Лига чемпионов»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске прошла «Лига чемпионов»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске прошла «Лига чемпионов»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске прошла «Лига чемпионов»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске прошла «Лига чемпионов»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске прошла «Лига чемпионов»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске прошла «Лига чемпионов»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске прошла «Лига чемпионов»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске прошла «Лига чемпионов»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ