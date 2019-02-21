2019-02-21T16:28:48+03:00
Картина дня
Андрей АБРАМОВМаксим Бережнов

Деньги от аренды ларьков на Кировке текут мимо бюджета

Почему так происходит — разбирались журналисты «КП»

Спорим о ларьках на Кировке в эфире радио КП 95.3 FM

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Все киоски на Кировке вне закона. Поступления от их аренды не идут в городской бюджет, а попадают в горсад Пушкина. На официальной схеме ларьков там отмечены только два объекта! Но недавно ФАС обнаружила, что Кировка не имеет права сдавать землю под торговлю. То есть на пешеходной зоне вообще не может быть ларьков.

Сегодня на Кировке около 30 ларьков. Каждый месяц они кому-то платят деньги за землю. Но не городу. Как так получилось — разбирались журналисты «КП».

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