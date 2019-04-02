Поможет ли переезд победить аллергию на городской смог?
Отвечает кандидат медицинских наук, врач Медицинского центра «Аллергомед» Марина Пинелис
Поможет ли переезд победить аллергию на городской смог?
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Что будет, если аллергию не лечить?
Как отличить истинную аллергию от ложной?
На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» отвечает главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Челябинской области, кандидат медицинских наук, врач Медицинского центра «Аллергомед» Марина Пинелис.