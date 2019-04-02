2 Апр 11:40 2019-04-02T12:51:05+03:00

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Поможет ли переезд победить аллергию на городской смог? 00:00 00:00

Что будет, если аллергию не лечить?

Как отличить истинную аллергию от ложной?

На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» отвечает главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Челябинской области, кандидат медицинских наук, врач Медицинского центра «Аллергомед» Марина Пинелис.