2019-04-02T12:51:05+03:00
Здоровые новости

Поможет ли переезд победить аллергию на городской смог?

Отвечает кандидат медицинских наук, врач Медицинского центра «Аллергомед» Марина Пинелис

Поможет ли переезд победить аллергию на городской смог?

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Что будет, если аллергию не лечить?

Как отличить истинную аллергию от ложной?

На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» отвечает главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Челябинской области, кандидат медицинских наук, врач Медицинского центра «Аллергомед» Марина Пинелис.

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