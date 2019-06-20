2019-06-20T13:46:40+03:00
Тема дня — Челябинск

Владимиру Путину рассказали, как живет возрожденный ФАП в Челябинской области

Сотрудница ФАПа Светлана Борисовна рассказала президенту, как живет пункт.Сотрудница ФАПа Светлана Борисовна рассказала президенту, как живет пункт.Фото: кадр с видео

На прямой линии с президентом прозвучал вопрос от Южного Урала

Владимиру Путину рассказали, как живет возрожденный ФАП в Челябинской области

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На прямой линии Владимиру Путину показали медпункт в селе Челябинской области. И не чтобы пристыдить кого-то, а наоборот — показать хороший пример. Но серьезная проблема все же есть.

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