2019-08-05T15:52:49+03:00
Тема дня — Челябинск

Скандальный капитальный ремонт здания на площади Революции в Челябинске

Директор регионального оператора по капитальным ремонтам Вадим Борисов ответил на вопросы ЛЬва Владова в эфире радио«Комсомольская Правда»

В Челябинске исторических зданий осталось по пальцам. Но мы можем их спасти

00:00
00:00

В доме на площади Революции, 1 начался капитальный ремонт. Это, пожалуй, самая известная многоэтажка Челябинска — она стоит в самом центре и здесь находится музей искусств. Сейчас ее принялись реконструировать. На сомнительный подход к работам обратил внимание лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

Скачать передачу [mp3, 17.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 351 7000-953
+7-908-0-953-953
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В челябинском супермаркете рухнула крыша
Челябинский Чистомэн наводил порядок вместе с героями «Ну, погоди!»
«Разобрать балконы и закрыть окна»: Челябинская область готовится к усилению ветра
Под Челябинском грузовая «газель» насмерть сбила двух женщин
«Виновата женщина»: стала известна причина пожара, во время которого выгорели пять квартир под Челябинском
В центре Челябинска неизвестные ограбили свадебных фотографов
Завершился Кубок Челябинской области по ловле карпа
Следователи проверяют факт смерти новорожденной в больнице Златоуста
ВТБ в Свердловской области выдал 300 млн рублей на ипотеку с господдержкой
Похищенную у магазина собаку спустя неделю вернули хозяйке в Челябинске
Из грузового поезда на станции в Челябинске потек сжиженный газ
В Челябинске неизвестные разбили чужое окно, пытаясь закинуть в него скамейку
Ко Дню знаний Челябинск получит 10 новых автобусов
Житель Челябинска устроил аварию с тремя пострадавшими
В Магнитогорске автомобилист насмерть сбил пешехода и скрылся
Дружба народов. Алексей Текслер провел уик-энд в Уфе
В помощь маленькой девочке Лере: Алексей Текслер открыл фестиваль «Достигая цели!»
ВТБ Пенсионный фонд начал сотрудничество с Челябинским механическим заводом
За два выходных дня на дорогах Челябинской области задержали 182 пьяных автомобилиста
В Челябинской области сгорело кафе активистки, выступающей против ГОКа
Мэрия Челябинска проверит состояние ступеней перехода, где погиб пенсионер