Скандальный капитальный ремонт здания на площади Революции в Челябинске
Директор регионального оператора по капитальным ремонтам Вадим Борисов ответил на вопросы ЛЬва Владова в эфире радио«Комсомольская Правда»
В Челябинске исторических зданий осталось по пальцам. Но мы можем их спасти
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В доме на площади Революции, 1 начался капитальный ремонт. Это, пожалуй, самая известная многоэтажка Челябинска — она стоит в самом центре и здесь находится музей искусств. Сейчас ее принялись реконструировать. На сомнительный подход к работам обратил внимание лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.