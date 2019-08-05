Скандальный капитальный ремонт здания на площади Революции в Челябинске

5 Авг. 09:57 2019-08-05T15:52:49+03:00

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В Челябинске исторических зданий осталось по пальцам. Но мы можем их спасти 00:00 00:00

В доме на площади Революции, 1 начался капитальный ремонт. Это, пожалуй, самая известная многоэтажка Челябинска — она стоит в самом центре и здесь находится музей искусств. Сейчас ее принялись реконструировать. На сомнительный подход к работам обратил внимание лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.