2019-08-22T16:09:43+03:00
Тема дня — Челябинск

Не расписался — не поступил: в Челябинской области абитуриенту поставили ноль баллов из-за принципов

17-летний сирота не согласился на обработку персональных данных третьим лицам

Не расписался — не поступил: в Челябинской области абитуриенту поставили ноль баллов из-за принципов

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Прецедент в Челябинской области! Абитуриенту Коркинского горно-строительного техникума поставили ноль баллов из-за не подписанного им документа. Парню не понравился пункт «Согласие на обработку и передачу персональных данных третьим лицам».

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