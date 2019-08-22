22 Авг. 11:33 2019-08-22T16:09:43+03:00

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Не расписался — не поступил: в Челябинской области абитуриенту поставили ноль баллов из-за принципов 00:00 00:00

Прецедент в Челябинской области! Абитуриенту Коркинского горно-строительного техникума поставили ноль баллов из-за не подписанного им документа. Парню не понравился пункт «Согласие на обработку и передачу персональных данных третьим лицам».