Челябинский силач Дмитрий Кононец: «Я не против эротики, если это красиво»

4 Окт. 15:41 2019-10-05T08:54:34+03:00

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"Если фото с обнаженным учителем не пошлое - я не против" Фото: Андрей АБРАМОВ

Дмитрий Кононец на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) 00:00 00:00

На этой неделе продолжается скандал с увольнением тренера из детской спортшколы Магнитогорска. Всему виной - эротические фото, которые были сделаны с ее участием 19 лет назад и вплыли в соцсетях. Также обсуждаем резонансное ЧП - смерть молодой матери в Златоусте, которую муж избивал уже после ее... смерти! А еще говорили о советах феминистки и о том, почему в Челябинске мало поддерживают массовый спорт.