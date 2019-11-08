«Комсомолка» проверила качество атмосферного воздуха в Челябинске
Подкаст радио КП-Челябинск 08.11.2019
«Комсомолка» проверила качество атмосферного воздуха в Челябинске. Подкаст радио КП-Челябинск 08.11.2019
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В эфире радио КП-Челябинск Нина Байдимирова, руководитель проекта «Экопатруль» Челябинской региональной общественной организации по контролю за чистотой воздуха «АнтиСМОГ» и Евгений Маклаков, политконсультант, pr-специалист вместе с «Комсомолкой» проверили качество атмосферного воздуха в Челябинске в центре города.