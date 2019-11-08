2019-11-08T16:44:33+03:00
Утро на радио КП — Челябинск

«Комсомолка» проверила качество атмосферного воздуха в Челябинске

Подкаст радио КП-Челябинск 08.11.2019

«Комсомолка» проверила качество атмосферного воздуха в Челябинске. Подкаст радио КП-Челябинск 08.11.2019

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В эфире радио КП-Челябинск Нина Байдимирова, руководитель проекта «Экопатруль» Челябинской региональной общественной организации по контролю за чистотой воздуха «АнтиСМОГ» и Евгений Маклаков, политконсультант, pr-специалист вместе с «Комсомолкой» проверили качество атмосферного воздуха в Челябинске в центре города.

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