Аэропорт Игорь Курчатов в Челябинске: как нам его обустроить
Говорим с экспертом о перспективах развития воздушной гавани Баландино
Есть ли шансы у челябинского аэропорта стать крупным хабом
00:00
00:00
Две недели как в Челябинске открыли новый терминал аэропорта Баландино, он же Игорь Курчатов. Она после открытия к нему поступило много претензий от челябинцев — начиная от внешнего вида, заканчивая планами развития. Вместе с экспертом в сфере туризма Олегом Ежковым будем говорить о том, оправданы ли жалобы на новый терминал Игорь или это все же достойный проект.
Кроме того, затрагиваем тему направлений рейсов из Челябинска, а также неоднозначно предложения пустить в аэропорт электричку.