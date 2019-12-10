2019-12-11T07:40:47+03:00
Тема дня — Челябинск

Аэропорт Игорь Курчатов в Челябинске: как нам его обустроить

Говорим с экспертом о перспективах развития воздушной гавани Баландино

Есть ли шансы у челябинского аэропорта стать крупным хабом

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Две недели как в Челябинске открыли новый терминал аэропорта Баландино, он же Игорь Курчатов. Она после открытия к нему поступило много претензий от челябинцев — начиная от внешнего вида, заканчивая планами развития. Вместе с экспертом в сфере туризма Олегом Ежковым будем говорить о том, оправданы ли жалобы на новый терминал Игорь или это все же достойный проект.

Кроме того, затрагиваем тему направлений рейсов из Челябинска, а также неоднозначно предложения пустить в аэропорт электричку.

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